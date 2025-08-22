Alzata del Panno di San Matteo, l’arcivescovo di Salerno rilancia il messaggio di pace del Papa

Si è svolta, ieri sera, a Salerno la tradizionale e sentita cerimonia dell’Alzata del Panno di San Matteo ad un mese esatto dalla ricorrenza del Santo Patrono della città. Come da tradizione il Panno con l’effigie dell’Evangelista è stato srotolato e issato nell’atrio della Cattedrale. Riporta la famosa frase “Salerno è mia e io la difendo”: frase che la leggenda attribuisce a San Matteo.
Alle 19, la Santa Messa presso la Cripta della Cattedrale e a seguire, nell’atrio, la processione con il Panno e il Braccio del Santo che si è conclusa con il saluto e la benedizione dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi che ha impartito la benedizione ai fedeli dopo la lettura del Vangelo. Monsignor Bellandi nel suo messaggio ha rilanciato l’appello del Papa alla pace e alla fine delle guerre.
Da oggi e per i prossimi 30 giorni ci saranno eventi dedicati all’approfondimento della storia e dell’insegnamento dell’Apostolo e alla preghiera che culmineranno nella processione del 21 settembre. La solenne celebrazione pontificale sarà presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, già Vicario generale di Papa Francesco a Roma e oggi Penitenziere maggiore.
Inoltre il percorso della processione quest’anno dovrà tener conto dei lavori di ammodernamento in corso su Corso Vittorio Emanuele la cui conclusione sarebbe prevista agli inizi di novembre.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.