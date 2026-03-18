Altavilla Silentina, 380 opere in uncinetto nel centro storico grazie alle Uncinettine di Lorylu

18/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il centro storico di Altavilla Silentina si trasforma in un luogo incantato grazie all’iniziativa dell’associazione Le Uncinettine di Lorylu, presieduta da Loredana Adami.

Si tratta di un singolare allestimento ispirato alla favola di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, che ha visto l’installazione di 380 opere in uncinetto, frutto di mesi di lavoro di tante persone affiliate all’associazione, che porta avanti anche progetti di inclusione sociale rivolti a cittadini stranieri.

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Ne abbiamo parlato con la presidente Loredana Adami.  

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loredana adami
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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