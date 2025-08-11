Alta Velocità Ferroviaria nel Vallo di Diano, la stazione intermedia sarà a Padula

Alta Velocità Ferroviaria nel Vallo di Diano.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle informazioni acquisite dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha confermato che la scelta della stazione intermedia è ricaduta sul comune di Padula, ritenuta la più idonea per diversi motivi.
E’ in posizione quasi equidistante tra l’interconnessione Romagnano e l’impianto di Praia; si trova in prossimità dello svincolo autostradale di Padula-Buonabitacolo e della strada statale 517 “Bussentina”; consente anche una connessione diretta con le principali direttrici turistiche verso il Parco Nazionale del Cilento, la Certosa di San Lorenzo e il Parco Archeologico Grumentum.
Sono previsti anche spazi esterni dedicati a soste brevi, aree per taxi e autobus, oltre a posti auto per persone a mobilità ridotta e a tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Non è stata accolta la richiesta di posizionare la stazione ad Atena Lucana per garantire l’interscambio ferroviario con la linea Sicignano-Lagonegro, poiché è stato evidenziato che questa linea è sospesa dal 1987 e la sua riattivazione sarebbe limitata a soli servizi di carattere turistico.
