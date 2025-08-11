Alta Velocità Ferroviaria nel Vallo di Diano, la stazione intermedia sarà a Padula

11/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Alta Velocità Ferroviaria nel Vallo di Diano.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle informazioni acquisite dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha confermato che la scelta della stazione intermedia è ricaduta sul comune di Padula, ritenuta la più idonea per diversi motivi.

La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

E’ in posizione quasi equidistante tra l’interconnessione Romagnano e l’impianto di Praia; si trova in prossimità dello svincolo autostradale di Padula-Buonabitacolo e della strada statale 517 “Bussentina”; consente anche una connessione diretta con le principali direttrici turistiche verso il Parco Nazionale del Cilento, la Certosa di San Lorenzo e il Parco Archeologico Grumentum.

Sono previsti anche spazi esterni dedicati a soste brevi, aree per taxi e autobus, oltre a posti auto per persone a mobilità ridotta e a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Non è stata accolta la richiesta di posizionare la stazione ad Atena Lucana per garantire l’interscambio ferroviario con la linea Sicignano-Lagonegro, poiché è stato evidenziato che questa linea è sospesa dal 1987 e la sua riattivazione sarebbe limitata a soli servizi di carattere turistico.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento