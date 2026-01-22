Alloggio lager nel centro storico di Salerno, fenomeno già noto da tempo. La denuncia di Antonio Ventre

Diciannove cittadini di origine bengalese vivevano in un unico immobile, con due sole stanze, in via Francesco Alario, nel centro storico di Salerno. Sono stati scoperti durante un controllo della Polizia municipale, sollecitato dai residenti, preoccupati per il decoro e la sicurezza.
I locali versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, con letti ovunque e impianti di riscaldamento non a norma e la presenza di bombole di GPL. Sebbene gli occupanti siano risultati in regola con il permesso di soggiorno, per il proprietario e gli affittuari scatteranno pesanti sanzioni: oltre alle violazioni urbanistiche, viene contestata la mancata comunicazione degli ospiti alla Questura, con multe previste di mille euro per ciascuna omissione. Non è un caso isolato denunciano i residenti del centro storico.
Antonio Ventre, commerciante residente del centro storico, intervenuto in diretta ha sottolineato proprio questo aspetto chiedendo interventi organizzati per evitare situazioni da terzo mondo nel cuore della città.
