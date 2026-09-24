Allo spettacolo delle Frecce Tricolori a Salerno attese 100 mila persone. Il punto con Il Mattino

24/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Sono attese 100mila persone a Salerno per lo spettacolo delle Frecce Tricolori in chiusura del Raduno dell’Arma Aeronautica, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre. 

In particolare, domenica, dalle 10:30, il corteo partirà da Piazza Dante Alighieri per raggiungere Piazza della Libertà dove ci saranno le celebrazioni ufficiali. Nel pomeriggio di domenica, tra il lungomare di Pastena e il lungomare Marconi, dalle 16 alle 18, l’Air Show, con l’esibizione ad alta adrenalina di un pilota campione di acrobazia aerea a motore.
Il finale sarà affidato alle Frecce Tricolori. Sarà un volo speciale, l’ultimo per gli MB-339, gli storici velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale, prima del loro pensionamento. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Nico Casale, del Mattino di Salerno.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Nico Casale su frecce tricolori
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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