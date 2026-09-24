Allo spettacolo delle Frecce Tricolori a Salerno attese 100 mila persone. Il punto con Il Mattino

Sono attese 100mila persone a Salerno per lo spettacolo delle Frecce Tricolori in chiusura del Raduno dell’Arma Aeronautica, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre.
In particolare, domenica, dalle 10:30, il corteo partirà da Piazza Dante Alighieri per raggiungere Piazza della Libertà dove ci saranno le celebrazioni ufficiali. Nel pomeriggio di domenica, tra il lungomare di Pastena e il lungomare Marconi, dalle 16 alle 18, l’Air Show, con l’esibizione ad alta adrenalina di un pilota campione di acrobazia aerea a motore.
Il finale sarà affidato alle Frecce Tricolori. Sarà un volo speciale, l’ultimo per gli MB-339, gli storici velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale, prima del loro pensionamento. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Nico Casale, del Mattino di Salerno.
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Nico Casale su frecce tricolori
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