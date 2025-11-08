All’IOC “Sacco” di Sant’Arsenio tre incontri con il Mental Coach Giovanni Fanelli

“Responsabilità e Cambiamento – Mental Coaching per la Crescita Personale”. E’ il focus dei tre incontri organizzati dalla Scuola Civica delle Arti e della Cultura di Sant’Arsenio e l’ IIOC “A. Sacco” Sant’Arsenio – SA con il Mental Coach Giovanni Fanelli.
I tre incontri di mental coaching sono dedicati alla crescita personale con l’obiettivo di stimolare consapevolezza, potenzialità e strategie di cambiamento concreto.
Oggi un primo incontro sul tema “Scopri: alla scoperta di sé e delle proprie infinite potenzialità”.
I prossimi due appuntamenti si terranno venerdì 14 novembre sul tema “Potenzia: per trasformare ed espandere la propria visione del mondo”, dalle ore 15.00 e venerdì 21 novembre su “Gestisci: strategie e strumenti per creare un impatto concreto e sostenibile”, sempre dalle ore 15.00.
