Le allergie ai pollini possono provocare problemi di disfonia nel 15% dei casi, l’intervento di Patella (Presidenre Siaaic)

Cresce l’attesa per la serata di debutto della 76esima edizione di Sanremo, e gli italiani scaldano le ugole in attesa di potersi cimentare con i loro brani preferiti del festival.
Ma gli esperti della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic) mettono in guardia sui rischi delle allergie stagionali che, causando sintomi come mal di gola e congestione, possono mettere a dura prova la voce, anche in chi non la utilizza a livello professionale. Le allergie ai pollini sono sempre più in anticipo a causa dei cambiamenti climatici, avvertono gli esperti, con maggior rischio di perdere la voce per chi soffre di allergie stagionali da pollini e graminacee.
“Oltre alla classica congestione nasale e starnuti, le allergie possono causare problemi di disfonia nel 15% dei casi, provocando raucedine e abbassamento della voce, che può cambiare di intensità, frequenza e timbro, ha spiegato a Radio Alfa Vincenzo Patella, presidente della Siaaic e direttore Uoc Medicina interna dell’Azienda sanitaria di Salerno
allergia e afonia
