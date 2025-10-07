Alle scuole salernitane 3,5 milioni di euro per la formazione

Nuovi fondi alle scuole salernitane per l’attuazione della cosiddetta scuola delle competenze. Per la formazione in laboratorio a 17 Istituti Superiori del Salernitano sono destinati 3,5 milioni di euro, per realizzare ambienti di apprendimento innovativi e laboratori professionalizzanti.
Ciascuna scuola riceverà 210 mila euro per la realizzazione di laboratori professionalizzanti e tecnologici destinati a rafforzare l’apprendimento esperienziale e lo sviluppo di competenze chiave. Obiettivo dichiarato: insegnare ai ragazzi il saper fare come trampolino di lancio nel mondo del lavoro. È la scuola del futuro che prende forma, dove il laboratorio diventa luogo di pensiero critico e creatività.
Per saperne di più questa mattina ne abbiamo parlato con il collega Gianluca Sollazzo del Mattino di Salerno.
