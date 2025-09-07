Allarme sicurezza nel quartiere Carmine a Salerno, residenti esasperati. La diretta con il Comitato di Quartiere

07/09/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento

Tensione, ieri sera, nel quartiere Carmine, a Salerno, in Piazza Monsignor Bolognini.

I residenti sono scesi in strada per protestare contro la presenza di cittadini di nazionalità straniera che si ubriacano e infastidiscono i passanti. L’esasperazione dei cittadini ha raggiunto il culmine quando uno straniero avrebbe iniziato a fare i suoi bisogni davanti a tutti. Sul posto Polizia, Carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa.

Cittadini e commercianti chiedono da tempo all’amministrazione comunale e alla Prefettura di potenziare i controlli soprattutto di sera e di notte.

In diretta Viviana Sodano Bianco – portavoce del Comitato di Quartiere 
