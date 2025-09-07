Allarme sicurezza nel quartiere Carmine a Salerno, residenti esasperati. La diretta con il Comitato di Quartiere

Tensione, ieri sera, nel quartiere Carmine, a Salerno, in Piazza Monsignor Bolognini.
I residenti sono scesi in strada per protestare contro la presenza di cittadini di nazionalità straniera che si ubriacano e infastidiscono i passanti. L’esasperazione dei cittadini ha raggiunto il culmine quando uno straniero avrebbe iniziato a fare i suoi bisogni davanti a tutti. Sul posto Polizia, Carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa.
Cittadini e commercianti chiedono da tempo all’amministrazione comunale e alla Prefettura di potenziare i controlli soprattutto di sera e di notte.
In diretta Viviana Sodano Bianco – portavoce del Comitato di Quartiere
Ascolta
Sodano su quartiere Carmine
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
