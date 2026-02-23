Allarme sicurezza nel centro cittadino di Salerno, la denuncia di una ristoratrice al Mattino di Salerno

23/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ sempre più allarme sicurezza e vivibilità nel Centro cittadino di Salerno. Sono ormai numerosi gli esposti e le denunce di cittadini e commercianti su episodi di microcriminalità.

“Viviamo una situazione veramente pesante – ha denunciato, Sabrina Prisco, ristoratrice e membro del comitato centro storico, in una intervista al quotidiano “Il Mattino”  – Negli ultimi tempi c’è stata una vera e propria escalation. E questo riguarda la microcriminalità in senso stretto ma anche la sosta selvaggia e le discariche abusive di immondizia”. 

Da tempo, nella parte alta del cuore antico della città si aggirano due spacciatori: “Lo sanno tutti, ma nessuno interviene. Anche questo sarebbe un fenomeno da indagare, perché era una vita che non vedevo un giro di droga così importante in questa parte della città. Sembra di essere tornati agli anni Ottanta”, così la ristoratrice salernitana. 

Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega autrice dell’intervista per il Mattino di Salerno, Barbara Cangiano.
