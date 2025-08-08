Allarme sicurezza a Salerno, l’intervento del consigliere Fabio Polverino

Dopo gli ultimi episodi in città il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito pubblico.
A rilanciare una proposta articolata è il consigliere comunale Fabio Polverino, che nei mesi scorsi ha avviato un confronto diretto con cittadini, comitati di quartiere e associazioni. Il risultato è un piano di sicurezza integrato da costruire insieme alle forze dell’ordine, con l’obiettivo dichiarato di “restituire serenità, decoro e fiducia ai quartieri”.
Il consigliere Polverino ne ha parlato ai nostri microfoni.
