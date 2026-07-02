Allarme per l’inghiottitoio “La Rupe” a Caselle in Pittari. La denuncia di Mariano Pellegrino de La Piazza Schierarsi Cilento-Vallo di Diano

Una segnalazione civica, un sopralluogo tecnico e ora un verbale ufficiale che richiama l’attenzione su uno dei luoghi più delicati e preziosi del sistema carsico del Bussento.
A seguito della segnalazione della Piazza Schierarsi Cilento-Vallo di Diano l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha effettuato un sopralluogo presso l’inghiottitoio “La Rupe”, nel Comune di Caselle in Pittari, trasmettendo il 1° luglio il verbale delle verifiche eseguite.
La relazione trasmessa richiama le criticità già segnalate, evidenziando la presenza di consistenti accumuli di materiale plastico nell’area dell’inghiottitoio e il dissesto della griglia metallica, elementi che potrebbero compromettere il corretto deflusso delle acque in occasione di precipitazioni di particolare intensità. I tecnici dell’Autorità precisano inoltre che l’accesso all’inghiottitoio risulta particolarmente complesso a causa della fitta vegetazione, dell’assenza di percorsi praticabili e delle caratteristiche geomorfologiche del sito, evidenziando come eventuali verifiche operative richiedano personale specializzato e adeguatamente attrezzato. Nella nota di trasmissione del verbale, l’Autorità di Bacino ribadisce che le attività manutentive e gli interventi di rimozione dei materiali competono agli enti territorialmente responsabili, assicurando tuttavia che quanto emerso sarà tenuto in considerazione nell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione e confermando la propria partecipazione al tavolo tecnico-istituzionale, nonché alla riunione che si terrà il 7 luglio presso gli uffici della Regione Campania. Abbiamo approfondito il tema con Mariano Pellegrino referente locale de La Piazza Schierarsi Cilento-Vallo di Diano
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Pellegrino su Bussento
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