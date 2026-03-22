Allarme meningite in Inghilterra, il farmacista salernitano Francesco Toto ci ha spiegato la situazione. Gli inglesi alle prese anche con il caro carburante

Ospite in questa puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 22 marzo 2026, Francesco Toto, originario di Nocera Inferiore, dal 2008 in Inghilterra dove svolge la professione di farmacista.
Nel 2018, è stato eletto “Farmacista dell’anno” nel Regno Unito. Dal 2024 cittadino inglese, un privilegio concesso non a tutti gli stranieri. Lo abbiamo raggiunto a Cheadle, cittadina nel Sud della Contea della Greater Manchester.
Al dottor Francesco Toto abbiamo chiesto di spiegarci la situazione relativa all’allerta sanitaria nel Regno Unito dovuta all’infezione di meningite. I primi contagi sono stati registrati nella contea del Kent a Sud dell’Inghilterra. Dalla sanità all’economia per capire se anche Oltremanica c’è la stessa preoccupazione per il rincaro del prezzo dei carburanti per effetto della guerra in Medio Oriente.
Ascolta
Francesco Toto dall’Inghilterra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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