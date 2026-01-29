Allarme crolli a Salerno, dopo i cedimenti sul lungomare massi giù dal Forte La Carnale. Il punto con Brigida Vicinanza (Il Mattino)

29/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

All’allarme per i crolli avvenuti sul lungomare di Salerno, ora anche la caduta di massi dal versante del Forte La Carnale. Ieri sera, dei grossi massi si sono staccati sul lungomare di Torrione dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che hanno transennato l’area, restringendo la carreggiata. C’è il rischio che altri massi possano cadere. Sono in corso ulteriori verifiche per valutare le soluzioni più idonee.

Questa mattina, abbiamo fatto il punto con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Ascolta
Brigida Vicinanza su crolli e caduta massi a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento