Allarme crolli a Salerno, dopo i cedimenti sul lungomare massi giù dal Forte La Carnale. Il punto con Brigida Vicinanza (Il Mattino)

All’allarme per i crolli avvenuti sul lungomare di Salerno, ora anche la caduta di massi dal versante del Forte La Carnale. Ieri sera, dei grossi massi si sono staccati sul lungomare di Torrione dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che hanno transennato l’area, restringendo la carreggiata. C’è il rischio che altri massi possano cadere. Sono in corso ulteriori verifiche per valutare le soluzioni più idonee.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Ascolta
Brigida Vicinanza su crolli e caduta massi a Salerno
