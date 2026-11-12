Allarme bomba nelle scuole, a Salerno e provincia anche malori tra gli alunni. Il punto e le rilfessioni con il preside Claudio Naddeo

Il falso allarme bomba, in 6mila scuole in tutta Italia, e in molte della provincia di Salerno, ha creato situazioni critiche e generato anche panico. In alcuni istituti del Salernitano diversi bambini hanno accusato malori durante le operazioni di evacuazione.
In una scuola primaria e secondaria di primo grado di Salerno, alcuni alunni si sarebbero sentiti male, con una bambina che sarebbe anche svenuta. Un altro episodio si è verificato in un Liceo di Vallo della Lucania, dove una studentessa ha avuto un malore che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Le procedure di sicurezza sono state attivate per tutelare studenti e personale.
L’intervento delle Forze dell’Ordine e degli organismi competenti ha consentito di effettuare i necessari accertamenti, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili e ricostruire l’origine delle minacce. “Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto”, ha rassicurato la presidente Meloni al termine della riunione a Palazzo Chigi con i ministeri competenti, con i vertici dell’intelligence e della Cybersecurity.
Per capire la reazione dei dirigenti scolastici a Salerno abbiamo ospitato in diretta Claudio Naddeo, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Salerno e provincia. Ha sottolineato che le scuole non hanno un piano di evacuazione in caso di allarme bomba, mentre è previsto in caso di terremoto o incendio.
Ascolta
Claudio Naddeo su falso allarme bomba nelle scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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