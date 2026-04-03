Allargamento del porto commerciale e nuovo porto turistico a Pastena, il Comune di Salerno rompe il silenzio. Il punto con La Città di Salerno

Dopo gli allarmi e le polemiche degli ultimi mesi, il Comune di Salerno rompe il silenzio e nero su bianco interviene sui possibili impatti degli gli interventi di allargamento del porto commerciale di via Ligea e della realizzazione del “Marina di Pastena”, lo scalo turistico previsto nella zona orientale della città.
L’intervento è contenuto nella proposta – avanzata dagli uffici tecnici e firmata dal commissario Vincenzo Panico – del Pad, il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, che va a regolare la gestione delle zone costiere, redatto dopo il pressing della Regione Campania che ne ha chiesto l’adozione con urgenza.
Se il ricco elaborato non prevede grosse rivoluzioni per quanto riguarda gli arenili, dalla documentazione emerge invece l’analisi sugli interventi progettati che, in base agli studi del Comune, avranno un impatto importante su ambiente e cittadinanza. Lo scrive oggi il quotidiano La Città. Noi ne abbiamo parlato con il direttore del quotidiano Tommaso Siani.
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Tommaso Siani su intervento Comune sulla portualità a Salerno
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