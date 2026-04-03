Allargamento del porto commerciale e nuovo porto turistico a Pastena, il Comune di Salerno rompe il silenzio. Il punto con La Città di Salerno

03/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Dopo gli allarmi e le polemiche degli ultimi mesi, il Comune di Salerno rompe il silenzio e nero su bianco interviene sui possibili impatti degli gli interventi di allargamento del porto commerciale di via Ligea e della realizzazione del “Marina di Pastena”, lo scalo turistico previsto nella zona orientale della città.

L’intervento è contenuto nella proposta – avanzata dagli uffici tecnici e firmata dal commissario Vincenzo Panico – del Pad, il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, che va a regolare la gestione delle zone costiere, redatto dopo il pressing della Regione Campania che ne ha chiesto l’adozione con urgenza.

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Se il ricco elaborato non prevede grosse rivoluzioni per quanto riguarda gli arenili, dalla documentazione emerge invece l’analisi sugli interventi progettati che, in base agli studi del Comune, avranno un impatto importante su ambiente e cittadinanza. Lo scrive oggi il quotidiano La Città. Noi ne abbiamo parlato con il direttore del quotidiano Tommaso Siani.
Ascolta
Tommaso Siani su intervento Comune sulla portualità a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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