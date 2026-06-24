Alla denuncia del sindaco De Luca sulle file agli sportelli del Ruggi replica la direzione. Il punto con Andrea Pellegrino

“Raccogliamo le proteste di centinaia di cittadini che all’ospedale Ruggi cercano di prenotare la visita e di pagare il relativo ticket”. E’ quanto ha denunciato sui social il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. “Davanti agli sportelli predisposti – ha spiegato – le file sono lunghissime e si registrano continue proteste. Una situazione che dura da giorni, e anche ieri, a causa dei contatori automatici che sono in tilt. Esprimo grande preoccupazione, una situazione intollerabile” così De Luca.
Al sindaco ha replicato la direzione del Ruggi che dalla verifiche effettuate non ha avuto nessuna segnalazione formale edavanti agli sportelli le persone in attesa erano poche. Del caso abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su file a sportelli Ruggi
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