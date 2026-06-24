Alla denuncia del sindaco De Luca sulle file agli sportelli del Ruggi replica la direzione. Il punto con Andrea Pellegrino

24/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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“Raccogliamo le proteste di centinaia di cittadini che all’ospedale Ruggi cercano di prenotare la visita e di pagare il relativo ticket”. E’ quanto ha denunciato sui social il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. “Davanti agli sportelli predisposti – ha spiegato – le file sono lunghissime e si registrano continue proteste. Una situazione che dura da giorni, e anche ieri, a causa dei contatori automatici che sono in tilt. Esprimo grande preoccupazione, una situazione intollerabile” così De Luca.

Al sindaco ha replicato la direzione del Ruggi che dalla verifiche effettuate non ha avuto nessuna segnalazione formale edavanti agli sportelli le persone in attesa erano poche. Del caso abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera. 

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Ascolta
Andrea Pellegrino su file a sportelli Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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