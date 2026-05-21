Alla Consulta Regionale per la mobilità il punto sull’interruzione della linea storica. Sull’esito l’intervento di Alfonso Tulipano

Si è riunita martedì 19 maggio in Regione Campania la Consulta regionale per la mobilità per affrontare le questioni legate all’accessibilità del trasporto pubblico per le persone disabili e sull’interruzione della linea storica Napoli San Giovanni Barra-Salerno Via Cava de’ Tirreni.
Per quanto riguarda invece l’accessibilità alle persone su sedia a rotelle, RFI ha evidenziato il suo impegno nell’abbattimento delle barriere architettoniche e l’assistenza del personale delle sale blu. Trenitalia ha ribadito che il materiale rotabile di recente acquisizione è idoneo a questo compito, ma diverse associazioni hanno evidenziato spesso l’impossibilità di usare la pedana per accedere all’autobus in alcune località a causa di veicoli spesso in divieto di sosta sulla fermata dell’autobus, ma anche sul non sempre regolare stato del marciapiede nei pressi delle fermate.
Per quel che riguarda invece l’interruzione della linea storica, i responsabili di RFI hanno illustrato i lavori e la loro rilevanza per il rinnovo della tratta ferroviaria. Opere, il cui definitivo completamento è previsto entro il 2029. Dunque è presumibile che le chiusure dovranno essere programmate anche in futuro. Il Luca Zuccalà, a capo della Direzione Passeggeri Regionale Campania e Molise, ha illustrato l’organizzazione delle autocorse sostitutive: sono 74 quelle veloci a servizio di Napoli Metropark, Torre Annunziata, Pompei, Nocera Inferiore e Salerno. Sono 90 i bus contrassegnati con la lettera D che invece fatto tutte le fermate tra Napoli e Salerno. Altre 17 cors collegano Napoli-Torre Annunziata -Rovigliano-Castellammare.
Il portavoce del Gruppo Pendolari Linea Storica, Alfonso Tulipano, nel suo intervento ha messo in evidenza come a causa di affollamento e tempi di percorrenza incerti, molti utenti si stiano servendo di altri mezzi per arrivare puntuali a lavoro. Tulipano ci ha spiegato la situazione e le principali criticità questa mattina in diretta.
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Alfonso Tulipano su consulta regionale mobilità
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