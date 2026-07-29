Alla ASL Salerno gli Ambulatori Infermieristici Gratuiti. Il punto con il presidente OPI Salerno, Cosimo Cicia

OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Salerno lancia gli Ambulatori Infermieristici Gratuiti.
A breve, in provincia di Salerno, saranno avviati gli Ambulatori Infermieristici Gratuiti, destinati alle persone meno abbienti, ai cittadini fragili e alle categorie più a rischio. Un progetto che punta a garantire assistenza infermieristica, prevenzione, educazione sanitaria e vicinanza a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Tutto questo sarà possibile grazie agli infermieri in quiescenza che hanno già aderito all’iniziativa. Il sindacato OPI Salerno sta rivolgendo un appello a tutti i Comuni della provincia di Salerno affinché possano mettere a disposizione locali comunali idonei ad ospitare gli ambulatori.
Ne abbiamo parlato con il presidente OPI Salerno, Cosimo Cicia
Ascolta
Cicia su infermieri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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