Alla ASL Salerno gli Ambulatori Infermieristici Gratuiti. Il punto con il presidente OPI Salerno, Cosimo Cicia

29/07/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Salerno lancia gli Ambulatori Infermieristici Gratuiti.

A breve, in provincia di Salerno, saranno avviati gli Ambulatori Infermieristici Gratuiti, destinati alle persone meno abbienti, ai cittadini fragili e alle categorie più a rischio. Un progetto che punta a garantire assistenza infermieristica, prevenzione, educazione sanitaria e vicinanza a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Tutto questo sarà possibile grazie agli infermieri in quiescenza che hanno già aderito all’iniziativa. Il sindacato OPI Salerno sta rivolgendo un appello a tutti i Comuni della provincia di Salerno affinché possano mettere a disposizione locali comunali idonei ad ospitare gli ambulatori. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato con il presidente OPI Salerno, Cosimo Cicia
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Cicia su infermieri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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