Alici e limone. Un matrimonio ben riuscito che affonda le sue radici nella storia dei pescatori

C’è la storia antica dei pescatori dietro uno dei piatti più freschi e delicati dell’estate. Alici fresche marinate nel limone.
Un piatto, incredibile nella sua semplicità, che affonda nell’antico quando i pescatori che rientravano all’alba dopo una fruttuosa battuta in mare, facevano “colazione” con le alici appena pescate “cotte” dal limone.
Ci ha fatto fare uno straordinario viaggio indietro nel tempo, alla ricerca di questa storia, lo scrittore e giornalista enograstronomico, Alfonso Sarno.
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alici e limone
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