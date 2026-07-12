Alici e limone. Un matrimonio ben riuscito che affonda le sue radici nella storia dei pescatori

12/07/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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C’è la storia antica dei pescatori dietro uno dei piatti più freschi e delicati dell’estate. Alici fresche marinate nel limone. 

Un piatto, incredibile nella sua semplicità, che affonda nell’antico quando i pescatori che rientravano all’alba dopo una fruttuosa battuta in mare, facevano “colazione” con le alici appena pescate “cotte” dal limone. 

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Ci ha fatto fare uno straordinario viaggio indietro nel tempo, alla ricerca di questa storia, lo scrittore e giornalista enograstronomico, Alfonso Sarno. 

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alici e limone
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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