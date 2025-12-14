Alessandro Fontana da Marsiglia ci racconta l’evoluzione del suo progetto CampionoCose

14/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Questa settimana ospitiamo Alessandro Fontana, musicista e creativo specializzato in comunicazione e marketing. Originario di Salerno, vive a Marsiglia, in Francia, dove continua il suo progetto CampionoCose, avviato nel 2020, durante il periodo del Covid. In quel periodo Alessandro ha chiesto ai suoi follower di inviargli suoni che, giorno dopo giorno, ha campionato e trasformato in brani musicali. Il progetto ha avuto un’evoluzione e nuovi sviluppi.

Ne abbiamo parlato nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 14 dicembre 2025.
Alessandro Fontana da Marsiglia
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

