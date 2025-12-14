Alessandro Fontana da Marsiglia ci racconta l’evoluzione del suo progetto CampionoCose

Questa settimana ospitiamo Alessandro Fontana, musicista e creativo specializzato in comunicazione e marketing. Originario di Salerno, vive a Marsiglia, in Francia, dove continua il suo progetto CampionoCose, avviato nel 2020, durante il periodo del Covid. In quel periodo Alessandro ha chiesto ai suoi follower di inviargli suoni che, giorno dopo giorno, ha campionato e trasformato in brani musicali. Il progetto ha avuto un’evoluzione e nuovi sviluppi.
Ne abbiamo parlato nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 14 dicembre 2025.
Alessandro Fontana da Marsiglia
