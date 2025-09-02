Albero crolla su due auto, sfiorata la tragedia a Salerno

Paura questa mattina a Salerno, di fronte all’ingresso della Villa comunale, lungo via Roma, nella traversa di Piazza Matteo Luciani. Un albero è improvvisamente crollato su due autovetture parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’intera area del centro cittadino, frequentata da residenti, passanti e turisti.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, si è rischiata una tragedia. Un episodio avvenuto a poche ore dalla presentazione del piano biennale di manutenzione delle alberature del Comune di Salerno.

