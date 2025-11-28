Al via la stabilizzazione del personale precario al Ruggi. Il punto con il segretario generale FP CGIL Antonio Capezzuto

Al via la stabilizzazione del personale precario al Ruggi.

Il Ruggi di Salerno avvia il percorso di stabilizzazione del personale precario, con l’obiettivo di garantire continuità occupazionale e rafforzare l’organico necessario per il corretto funzionamento dei reparti e dei servizi ospedalieri. La notizia arriva con la pubblicazione della delibera n. 842, che formalizza l’inizio della procedura, mentre sono in corso anche le proroghe dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre.  “Accogliamo con grande soddisfazione l’avvio di questa procedura di stabilizzazione,” ha dichiarato a Radio Alfa oggi  il segretario generale FP CGIL Antonio Capezzuto. Ecco l’intervista
Capezzone su sanità
