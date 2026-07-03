Al via il servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana “Vallo di Diano”. Per la prima volta c’è anche una donna

È partita ufficialmente il 1° luglio la campagna Antincendio Boschivo della Comunità Montana “Vallo di Diano”.
In campo 60 operatori. Tra loro, per la prima volta, anche una donna.
Vittorio Esposito, presidente dell’Ente montano con sede a Padula, ha sottolineato anche che gli operai sono stati a tempo determinato tramite le società di lavoro interinale. “Dimostriamo ancora una volta di essere all’avanguardia nel panorama regionale” ha commentato il presidente.
L’attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED (Centro Operativo per le Emergenze e la Difesa) di Padula che si avvarrà della nuova Piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi.
Il servizio Antincendio Boschivo è un presidio fondamentale per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito per 12 ore giornaliere, 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 20:00 che conta su 12 squadre totali, organizzate in due turni e dislocate nei NOED, Nuclei Operativi del territorio: quello di Padula con 8 squadre; di San Rufo al Centro Sportivo Meridionale con 4 squadre. “Il nostro è stato un grande sforzo progettuale ed organizzativo” conclude il Presidente Esposito “e per questo mi preme ringraziare tutta la struttura amministrativa, dai dirigenti Donato Natiello (area Foreste) e Beatrice Simone (area finanze), a tutti di dipendenti dell’Ente”.
Per la segnalazione di incendi si potrà usufruire dei seguenti contatti telefonici: 1515 Numero Verde del Ministero dell’Interno; 800 016 512 Numero Verde della Comunità Montana Vallo di Diano; 0975/778165 della Comunità Montana Vallo di Diano; 089/335060 e 3079209 S.O.P.I. di Salerno.
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