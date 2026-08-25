Al via il percorso formativo per “Operatore al banco di prodotti alimentari” promosso dal Consorzio Sociale Ambito S10

Il Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10 ha approvato l’avviso per l’individuazione delle destinatarie del percorso formativo per “Operatore al banco di prodotti alimentari”, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF 3.
L’iniziativa, promossa dal Consorzio presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, è rivolta a 15 donne, vittime di violenza e/o in condizioni di svantaggio sociale, e prevede un percorso formativo di 300 ore, accompagnato da servizi di sostegno orientativo di I e II livello e da attività di assistenza finalizzate all’inserimento lavorativo.
Potranno partecipare donne in possesso almeno del titolo di Scuola Secondaria di Primo Grado (ex scuola media) e con età minima di 16 anni, che si rivolgono o sono prese in carico dal Centro Territoriale di Inclusione Attiva dell’Ambito S10, dal Centro Antiviolenza “Aretusa”, dai servizi per l’impiego e/o dai servizi territoriali dell’ASL di riferimento.
“Investire sulla formazione – sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Di Candia –significa offrire alle donne la possibilità di acquisire competenze e guardare al proprio futuro con maggiori strumenti. Per chi vive una condizione di fragilità o ha affrontato situazioni di violenza, poter contare su un percorso che unisce formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro può rappresentare un passaggio importante verso una nuova autonomia”.
Il percorso rientra nell’attuazione dell’Azione B – Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione, attraverso interventi formativi per l’acquisizione di competenze chiave.
L’edizione del percorso per Operatore al banco di prodotti alimentari sarà realizzata dalla Scuola di Formazione Socrates, ente di formazione accreditato presso la Regione Campania per le attività di formazione e orientamento.
“Abbiamo scelto di accompagnare la formazione con servizi di orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo – spiega il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10, Antonio Domenico Florio –perché l’acquisizione di una qualifica possa tradursi in una concreta opportunità. L’obiettivo è costruire un percorso che tenga insieme competenze professionali e attenzione alla condizione personale delle partecipanti, favorendo un graduale avvicinamento al mondo del lavoro”.
L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 – C.T.I.A. DIANO WELFARE”, nell’ambito del quale il Consorzio Sociale Ambito S10 ha costruito una rete di partenariato finalizzata alla realizzazione di tre linee di intervento.
I partner coinvolti nel progetto sono la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion, che contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, alla realizzazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi.
Un ruolo specifico è inoltre svolto dall’Associazione Differenza Donna, che gestisce attualmente il Centro Antiviolenza “Aretusa”, attivato dal Consorzio Sociale Ambito S10.
Il Centro Antiviolenza “Aretusa”, ubicato nel Comune di Atena Lucana, in posizione baricentrica rispetto al territorio dell’Ambito S10, rappresenta un presidio fondamentale della rete di protezione e accompagnamento delle donne vittime di violenza.
A rafforzamento della collaborazione territoriale, il Consorzio Sociale Ambito S10 “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” ha sottoscritto il 20 gennaio scorso uno specifico Protocollo d’Intesa con Differenza Donna, finalizzato alla collaborazione nell’ambito della rete costruita per la realizzazione del progetto “C.T.I.A. Diano Welfare”. La collaborazione prevede azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione territoriale rivolte in particolare alle donne vittime di violenza e, più in generale, alle utenti in condizioni di svantaggio sociale, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione al percorso formativo e accompagnare le destinatarie verso concrete opportunità di inclusione lavorativa.
La selezione delle partecipanti avverrà attraverso uno specifico Avviso Pubblico predisposto dal Consorzio Sociale Ambito S10. Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.pianosociales10.it, ed entro e non oltre le ore 13 di venerdì 18 settembre 2026.
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