Al Ruggi di Salerno nasce la Cardiochirurgia universitaria per fermare la migrazione sanitaria

Nasce la Cardiochirurgia universitaria al “Ruggi d’Aragona” per fermare la migrazione sanitaria e formare nuovi specialisti. È quanto stabilito dalla delibera firmata dal Direttore Generale Ciro Verdoliva, che ridisegna l’assetto dell’azienda ospedaliera accogliendo le richieste dell’Università di Salerno.
Il nuovo piano porta i posti letto complessivi a trenta: 20 resteranno affidati alla gestione ospedaliera, mentre 10 saranno destinati alla nuova unità autonoma a guida accademica. Una riorganizzazione definita “strategica” dai vertici aziendali e dal Rettore dell’Ateneo per poter attivare la Scuola di Specializzazione in loco e creare, si legge nel documento, una “filiera tra studio e sala operatoria”.
Per rendere sostenibile l’operazione a livello amministrativo e mantenere invariato il numero delle strutture complesse, l’azienda ha disposto l’accorpamento dell’Unità di Patologia Molecolare, il cui primario è andato in pensione, all’interno della Patologia Clinica.
