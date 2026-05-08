Al Quirinale tra i nuovi 28 Alfieri della Repubblica anche Francesco Correale di Roccapiemonte

Alla cerimonia svoltasi ieri al Quirinale per ritirare l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, anche il 17enne di Roccapiemonte, Francesco Correale, accompagnato dal sindaco Carmine Pagano che ha espresso emozione e orgoglio a nome di tutta la comunità per il prestigioso riconoscimento assegnato a Francesco, volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte.
Al palazzo del Quirinale, Francesco Correale è stato applaudito insieme agli altri 27 Alfieri premiati dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per essersi distinti per comportamenti ispirati al senso civico, altruismo e solidarietà. Francesco ha ricevuto questa onorificenza in quanto protagonista di importanti interventi durante l’emergenza causata dall’esondazione del torrente Solofrana nel novembre del 2022. La prossima settimana, giovedì 14 maggio, sarà festeggiato anche presso l’aula consiliare del Comune di Roccapiemonte.
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