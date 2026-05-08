Al Quirinale tra i nuovi 28 Alfieri della Repubblica anche Francesco Correale di Roccapiemonte

08/05/2026 Attualità Nessun commento
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Alla cerimonia svoltasi ieri al Quirinale per ritirare l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, anche il 17enne di Roccapiemonte, Francesco Correale, accompagnato dal sindaco Carmine Pagano che ha espresso emozione e orgoglio a nome di tutta la comunità per il prestigioso riconoscimento assegnato a Francesco, volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte.

Al palazzo del Quirinale, Francesco Correale è stato applaudito insieme agli altri 27 Alfieri premiati dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per essersi distinti per comportamenti ispirati al senso civico, altruismo e solidarietà. Francesco ha ricevuto questa onorificenza in quanto protagonista di importanti interventi durante l’emergenza causata dall’esondazione del torrente Solofrana nel novembre del 2022. La prossima settimana, giovedì 14 maggio, sarà festeggiato anche presso l’aula consiliare del Comune di Roccapiemonte.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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