Al porto di Salerno sequestrati 18.100 Kg di olio, era vergine ma commercializzato come extravergine

Un grosso sequestro di olio d’oliva è stato eseguito al porto commerciale di Salerno nel corso di un intervento del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno in collaborazione con il Nucleo Tutela Agroalimentare dei Carabinieri e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sotto sequestro 18.100 kg di olio d’oliva per un valore di circa 80.000 euro.
E’ stato denunciato il titolare di una ditta olearia abruzzese per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico mediante induzione in errore del Pubblico Ufficiale. Le indagini hanno consentito di accertare che il prodotto, etichettato e fatturato come olio “extravergine” di oliva era in realtà olio di oliva “vergine”. Le confezioni recavano inoltre l’origine UE dell’olio, in realtà ottenuto da miscele di prodotto di origine UE ed Extra-UE e, pertanto, veniva contestata una sanzione amministrativa di 4.000 euro.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.