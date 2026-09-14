Al giornalista salernitano Nico Piro, il Premio Speciale MED Fest. Oggi ospite a Radio Alfa

Al giornalista salernitano Nico Piro, il Premio Speciale MED Fest.
In occasione del trentennale del Mediterraneo Video Festival ad Ascea, al giornalista ed inviato di Rai 3, il salernitano Nico Piro, il Premio Speciale MED Fest per aver saputo dare voce a chi non ha voce per l’impegno come giornalista e scrittore. “Anima libera in un sistema di censure e informazione omologante”. La libertà di informazione, un bene assoluto da difendere.
Abbiamo commentato con il collega Nico Piro, questo importante riconoscimento in diretta
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Piro su libertà di informazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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