Al Consiglio comunale di Salerno i sintomi di una fine anticipata della consiliatura. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

Il consiglio comunale di Salerno, ieri, ha dato il via libera a tutto il pacchetto di provvedimenti finanziari legati al bilancio e al rinnovo del contratto di servizio con Salerno Pulita, è invece saltato, per la seconda volta, il voto sulla variante urbanistica al completamento della viabilità del retroporto nell’ambito del secondo lotto del progetto di Porta Ovest. Dopo ore di discussione, i consiglieri hanno abbandonato l’aula.
Sicuramente è sintomo di malessere in consiglio dove sono insistenti le voci di una fine anticipata della consiliatura. Il punto, ormai, non è se ma quando e con quali soluzioni tecniche il sindaco avvierà l’iter per portare il Comune al probabile commissariamento e, quindi, a elezioni anticipate.
Il presidente della commissione Trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà, Antonio Cammarota, ha voluto ribadire contrarietà alla chiusura anticipata della consiliatura. Chiede quale motivo ci sia per sciogliere eventualmente il Consiglio comunale. Abbiamo fatto il punto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su elezioni anticipate a Salerno
