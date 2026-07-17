Al Certosa Village a Padula il 29 luglio arriva Carolina Benvenga con “Carolina Summer Party”

Dopo il prologo artistico del 28 luglio con “Romeo e Juliet Project”, spettacolo di danza contemporanea ispirato alla creazione di Lindsay Kemp, il Certosa Village 2026 entrerà nel vivo martedì 29 luglio con l’attesissimo “Carolina Summer Party”, che vedrà protagonista Carolina Benvenga, tra i volti più amati della televisione italiana per ragazzi, nella straordinaria cornice della Certosa di San Lorenzo di Padula, patrimonio mondiale UNESCO.
Lo spettacolo, pensato per far cantare, ballare e divertire bambini e famiglie, trasformerà uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano in un grande spazio dedicato alla fantasia, al gioco e alla condivisione. Performer, attrice e conduttrice televisiva, Carolina Benvenga è oggi uno dei personaggi più seguiti dal pubblico dei più piccoli. Dopo gli esordi nella televisione per ragazzi, è diventata uno dei volti simbolo dello Zecchino d’Oro, conquistando milioni di famiglie grazie ai suoi programmi televisivi, ai successi musicali e ai numerosi spettacoli dal vivo.
La giornata prenderà il via già dalle ore 17.00, quando l’intera Certosa si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie. Oltre a gonfiabili, giochi, animazione, giocolieri, acrobati e zucchero filato, spazio anche a “Suoniamo Insieme”, il laboratorio musicale dedicato ai più piccoli che utilizza la musica come strumento di crescita, relazione e sviluppo delle competenze espressive. Ad arricchire l’esperienza del pubblico saranno inoltre il Diano Street Food, con un percorso dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, e CertosArte – Fiera Mercato d’Arte, spazio riservato ad artisti, artigiani ed espositori che valorizza la creatività e le produzioni locali. Al termine dello spettacolo, i piccoli fan potranno inoltre partecipare all’esclusivo Meet & Greet, con l’opportunità di incontrare Carolina Benvenga e scattare una fotografia con la loro beniamina.
Ricchissimo il programma del Certosa Village 2026, che proseguirà il 31 luglio con “Senza Fine”, il concerto a lume di candela dei Nero Avorio – JBC Band dedicato a Ornella Vanoni, per poi ospitare Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, insieme a numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Vallo di Diano.
Con la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma un progetto che coniuga spettacolo, cultura e promozione territoriale, valorizzando la Certosa di San Lorenzo e le eccellenze del territorio attraverso un cartellone di alto profilo artistico e culturale.
Per il programma completo e tutte le informazioni è possibile consultare certosavillage.com. I biglietti per il Carolina Summer Party e per l’esclusivo Meet & Greet sono disponibili sul circuito TicketOne.
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