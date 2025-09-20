Aiuti alle piccole e medie imprese salernitane, 100 milioni di finanziamenti per Industria 4.0 e Transizione 5.0

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno ha aderito ad un accordo di Confindustria Campania che è finalizzato a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese della provincia di Salerno, accompagnandole nei percorsi di crescita, digitalizzazione, innovazione e transizione sostenibile.
Grazie a un plafond di 100 milioni di euro si potranno finanziare progetti di investimento nell’ambito dei piani “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, con particolare riferimento alle iniziative legate agli ESG, ovvero i tre fattori fondamentali, ambiente, sociale e governance, utilizzati per valutare la sostenibilità e la responsabilità sociale di un’impresa o di uno stato. “Sono le piccole e medie imprese – ha sottolineato Marco Gambardella – ad aver richiesto con forza strumenti dedicati alla crescita. Questo accordo porterà un beneficio importante al nostro territorio. Fare impresa, in questa particolare congiuntura storica, non è facile e solo grazie alla sinergia con Istituti di credito, Enti e Istituzioni possiamo superare le sfide legate al momento”.
Il tessuto imprenditoriale della provincia di Salerno si distingue per vitalità, resilienza e capacità di innovare, rappresentando un punto di forza fondamentale per lo sviluppo economico dell’intero territorio. Dell’iniziativa abbiamo parlato con l’imprenditore Marco Gambardella, presidente del Comitato Piccola Industria e vice presidente di Confindustria Salerno con delega alle Aree Industriali e alle infrastrutture.
