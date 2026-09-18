Aiop Campania ha annunciato il blocco dei ricoveri presso le case di cura convenzionate. Il punto con Gianfranco Camisa

Aiop annuncia lo stop progressivo dei ricoveri dal prossimo 21 settembre per le case di cura convenzionate in Campania. La decisione è arrivata dopo il confronto tra Regione e Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata). Per gli operatori del settore, le tariffe nazionali di distribuzione e rimborso per la riabilitazione e la lungodegenza sono ferme al 2012, dunque sono insufficienti.
Il piano annunciato prevede il blocco o la riduzione di ricoveri programmati riabilitativi, lungodegenza, ricoveri medici e chirurgici rinviabili, con trasferimento nei reparti ospedalieri pubblici. In Campania sono oltre 10mila i lavoratori in attesa di risposte, mentre le case di cura convenzionate gestiscono oltre 6mila posti letto. L’Aiop chiede circa 7 milioni aggiuntivi per coprire prestazioni di fine anno e sblocco di 35 milioni di residui 2025.
Abbiamo approfondito la questione con il vice segretario regionale di Aiop Campania, Gianfranco Camisa, responsabile di una importante struttura sanitaria in provincia di Salerno.
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Gianfranco Camisa su blocco ricoveri Aiop
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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