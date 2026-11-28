L’intelligenza artificiale per truffare gli anziani. Avevano già truffato un anziano di 85 anni a Battipaglia i due truffatori smascherati ieri dai carabinieri a Licola, località della città metropolitana di Napoli. I militari hanno fermato i due a bordo di un’auto. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni gioielli. Nelle tasche di uno dei due anche un tesserino di riconoscimento “assistente arma dei carabinieri-perito”.
Il tesserino – che non esiste nella realtà – è stato creato ad hoc con tanto di nome, cognome e loghi dell’Arma. Sulla tessera anche la foto verosimilmente creata con l’Intelligenza artificiale di una persona che indossa un’uniforme. La merce è stata sequestrata, i gioielli verranno restituiti al proprietario legittimo. I due truffatori sono stati denunciati.
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