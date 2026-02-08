Agrumi, ingrediente leggero e profumato per i dolci in attesa del Carnevale

08/02/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

In attesa della festa più colorata dell’anno, Carnevale, con i suoi dolci e piatti tipici anche del nostro territorio, un suggerimento per un dolce fresco e molto profumato, arriva dalla chef Carmela Baglivi.

Ingrediente? Gli agrumi

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Ascolta
uso di agrumi nei dolci
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento