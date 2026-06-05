Agropoli, torna “Spiaggia Solidale”: mare accessibile per persone con disabilità e minori fragili

05/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Anche per l’estate 2026 il Comune di Agropoli rinnova l’iniziativa “Spiaggia Solidale”, il servizio dedicato all’inclusione e all’accessibilità che sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto presso il lido “Il Raggio Verde”, sul lungomare San Marco.

Il progetto è rivolto alle persone con disabilità, alle associazioni e agli enti del Terzo Settore che operano a favore di disabili e minori in condizioni di svantaggio.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio comunale. Potranno usufruire del servizio cittadini residenti e non residenti ad Agropoli in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 o del riconoscimento di invalidità civile, oltre alle associazioni impegnate nel sostegno di persone fragili.

L’arenile è dotato di percorsi accessibili, servizi igienici, spogliatoi e docce adeguati alle esigenze delle persone con mobilità ridotta.

Anche quest’anno sarà inoltre operativo il Seatrac, il dispositivo che consente l’ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale per un turismo sempre più inclusivo.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento