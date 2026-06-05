Agropoli, torna “Spiaggia Solidale”: mare accessibile per persone con disabilità e minori fragili

Anche per l’estate 2026 il Comune di Agropoli rinnova l’iniziativa “Spiaggia Solidale”, il servizio dedicato all’inclusione e all’accessibilità che sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto presso il lido “Il Raggio Verde”, sul lungomare San Marco.
Il progetto è rivolto alle persone con disabilità, alle associazioni e agli enti del Terzo Settore che operano a favore di disabili e minori in condizioni di svantaggio.
L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio comunale. Potranno usufruire del servizio cittadini residenti e non residenti ad Agropoli in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 o del riconoscimento di invalidità civile, oltre alle associazioni impegnate nel sostegno di persone fragili.
L’arenile è dotato di percorsi accessibili, servizi igienici, spogliatoi e docce adeguati alle esigenze delle persone con mobilità ridotta.
Anche quest’anno sarà inoltre operativo il Seatrac, il dispositivo che consente l’ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale per un turismo sempre più inclusivo.
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