Agropoli, riaperta la Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti. Il commento del sindaco

18/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Agropoli ha ritrovato uno dei suoi spazi archeologici più attesi e rappresentativi.

Si è svolta questa mattina, giovedì 18 dicembre, la cerimonia ufficiale di riapertura della Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti, restituita alla città al termine di un articolato percorso di valorizzazione promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e con il supporto del Comitato Tecnico-Scientifico.

Ne abbiamo parlato con il sindaco Roberto Mutalipassi.

