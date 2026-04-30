Agropoli punta al titolo di Capitale italiana del libro 2027 

Il Comune di Agropoli entra ufficialmente nella corsa per uno dei riconoscimenti culturali più ambiti a livello nazionale: il titolo di Capitale italiana del libro 2027.
La candidatura, presentata al Ministero della Cultura, colloca la cittadina cilentana tra i 31 Comuni italiani selezionati, pronti a contendersi un titolo che premia progettualità, visione e capacità di promuovere la lettura come leva di crescita sociale.
Nel dossier presentato, dal titolo evocativo “Letture dal mare. Letture da amare”, l’Amministrazione comunale ha delineato un progetto che affonda le radici nella vocazione culturale del territorio, valorizzando al tempo stesso il legame con il mare e l’identità locale. «Siamo pronti a dimostrare che Agropoli possiede solide basi culturali e una rete strutturata di istituzioni e associazioni», si legge nella nota ufficiale diffusa dal Comune.
Il percorso verso la designazione finale prevede due tappe fondamentali: entro il 30 giugno 2026 la giuria selezionerà i dieci Comuni finalisti, mentre il verdetto conclusivo è atteso entro il 31 luglio.
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