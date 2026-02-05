Agropoli, perde il controllo dell’auto che vola giù da via Vico. Morto un 80enne, grave la moglie

05/02/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Drammatico incidente ad Agropoli.

E’ accaduto questa mattina. Una Bmw, al cui interno vi era una coppia di anziani, è precipitata da via Giambattista Vico, facendo un volo di diversi metri. L’ultraottantenne conducente è morto sul colpo, grave la moglie che al momento dell’arrivo dei soccorritori era comunque cosciente. La coppia è originaria di Santa Maria di Castellabate.
Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Non si esclude che l’anziano abbia subito un improvviso malore, perdendo il controllo del veicolo nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo. La vettura, dopo un volo di diversi metri, è piombata su un furgone al cui interno per fortuna non vi era nessuno.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia di Agropoli per la ricostruzione della dinamica.
Il traffico è rimasto paralizzato su via Pio X. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Lascia un Commento