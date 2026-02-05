Agropoli, perde il controllo dell’auto che vola giù da via Vico. Morto un 80enne, grave la moglie

Drammatico incidente ad Agropoli.
E’ accaduto questa mattina. Una Bmw, al cui interno vi era una coppia di anziani, è precipitata da via Giambattista Vico, facendo un volo di diversi metri. L’ultraottantenne conducente è morto sul colpo, grave la moglie che al momento dell’arrivo dei soccorritori era comunque cosciente. La coppia è originaria di Santa Maria di Castellabate.
Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Non si esclude che l’anziano abbia subito un improvviso malore, perdendo il controllo del veicolo nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo. La vettura, dopo un volo di diversi metri, è piombata su un furgone al cui interno per fortuna non vi era nessuno.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia di Agropoli per la ricostruzione della dinamica.
Il traffico è rimasto paralizzato su via Pio X.
