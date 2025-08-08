Agropoli, operativo un nuovo collegamento via mare 

Da oggi ad Agropoli è operativo un nuovo collegamento via mare alla scoperta della costa cilentana per consentire agli utenti di viaggiare via mare in maniera semplice, comoda e veloce.
La linea B1 prevede la partenza da Agropoli e arrivo a Sapri con fermate a San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, anche se, come fanno sapere dal comune, alcuni porti potrebbero non essere accessibili. Il servizio, operativo fino al 1 settembre, sarà a cura di Travelmar.
Si aggiunge alle altre due linee gestite da Alicost: Linea A1 (attiva dal lunedì al venerdì): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Amalfi – Positano; Linea A2 (attiva il sabato e la domenica): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Acciaroli.
