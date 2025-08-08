Agropoli, operativo un nuovo collegamento via mare 

08/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Da oggi ad Agropoli è operativo un nuovo collegamento via mare alla scoperta della costa cilentana per consentire agli utenti di viaggiare via mare in maniera semplice, comoda e veloce.

La linea B1 prevede la partenza da Agropoli e arrivo a Sapri con fermate a San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, anche se, come fanno sapere dal comune, alcuni porti potrebbero non essere accessibili. Il servizio, operativo fino al 1 settembre, sarà a cura di Travelmar. 

La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Si aggiunge alle altre due linee gestite da Alicost: Linea A1 (attiva dal lunedì al venerdì): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Amalfi – Positano; Linea A2 (attiva il sabato e la domenica): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Acciaroli. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento