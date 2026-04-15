Agropoli, intitolato ad Angelo Vassallo lo slargo panoramico su via C. Rossi

È stato inaugurato ad Agropoli lo slargo panoramico in via Carmine Rossi, dedicato ad Angelo Vassallo, “il Sindaco pescatore”, ucciso il 5 settembre 2010.
Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vicesindaco Rosa Lampasona, gli assessori Elvira Serra e Roberto Apicella, insieme ai consiglieri comunali e ad altre autorità. Presente anche il figlio Antonio Vassallo.
“Questa intitolazione rappresenta un giusto riconoscimento – ha dichiarato il sindaco Mutalipassi – a una figura esemplare di amministratore pubblico. Il suo ricordo continuerà a vivere in chiunque si fermerà ad ammirare questo luogo”.
Soddisfazione è stata espressa anche da Antonio Vassallo, che ha sottolineato il valore simbolico del luogo, affacciato sul mare tanto amato dal padre, quale memoria viva del suo impegno per la legalità e la tutela dell’ambiente.
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