Agropoli, inaugurata una sezione di letteratura ucraina nella biblioteca “Costabile Cilento”

Singolare iniziativa del comune di Agropoli che ieri ha ufficialmente inaugurato una sezione di letteratura ucraina nella Biblioteca civica “Costabile Cilento”.
L’iniziativa è stata promossa in occasione del quarto anniversario dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Prima dell’inaugurazione si è tenuta una marcia della pace con partenza da Piazza Vittorio Veneto fino alla sede del Palazzo Civico in via Pisacane, organizzato dall’associazione O Cilento.
Presente, tra gli altri, il console ucraino Maksym Kovalenko; per l’Amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Roberto Mutalipassi, il vicesindaco Rosa Lampasona e il consigliere comunale con delega alla Cultura Francesco Crispino.
