Agropoli, inaugurata una sezione di letteratura ucraina nella biblioteca “Costabile Cilento”

24/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Singolare iniziativa del comune di Agropoli che ieri ha ufficialmente inaugurato una sezione di letteratura ucraina nella Biblioteca civica “Costabile Cilento”.

L’iniziativa è stata promossa in occasione del quarto anniversario dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Prima dell’inaugurazione si è tenuta una marcia della pace con partenza da Piazza Vittorio Veneto fino alla sede del Palazzo Civico in via Pisacane, organizzato dall’associazione O Cilento.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Presente, tra gli altri, il console ucraino Maksym Kovalenko; per l’Amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Roberto Mutalipassi, il vicesindaco Rosa Lampasona e il consigliere comunale con delega alla Cultura Francesco Crispino.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento