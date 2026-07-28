Agropoli, il Comune rilancia la richiesta del Pronto Soccorso H24

L’amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e alla direzione dell’Asl Salerno la delibera con cui chiede l’attivazione immediata di un Pronto Soccorso H24 presso l’ospedale cittadino, in sostituzione dell’attuale Punto di primo intervento.
Come ha spiegato il sindaco Roberto Mutalipassi, il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e le indicazioni emerse dalla Commissione consiliare permanente Sanità. La richiesta comprende anche l’avvio delle procedure per il reclutamento del personale medico e sanitario necessario al funzionamento del servizio.
Una volta attivato il Pronto Soccorso, il Comune propone di valutare entro sei mesi il bacino di utenza, i flussi turistici e il fabbisogno assistenziale per un’eventuale riclassificazione del presidio come Ospedale di Base.
Il sindaco Mutalipassi è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
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mutalipassi
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