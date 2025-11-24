Agropoli, la giunta approva una “smoking area” nel Parco Liborio Bonifacio

24/11/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
La Giunta Comunale di Agropoli ha dato il via libera all’installazione di una specifica “smoking area” all’interno del Parco Pubblico Liborio Bonifacio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di contrastare l’abbandono dei rifiuti da fumo e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione dai rischi del fumo passivo.
Nel documento approvato dalla Giunta di Agropoli, vengono citati dati scientifici a supporto della decisione. 

Oltre all’aspetto sanitario, c’è quello prettamente ambientale. I mozziconi di sigaretta rappresentano un materiale non biodegradabile che rilascia nell’ambiente un mix letale di sostanze nocive, inoltre la loro dispersione nelle aree verdi o sulla spiaggia, viene percepita come un segnale di degrado del tessuto urbano.
Già a settembre scorso, un’Ordinanza sindacale aveva introdotto il divieto di fumo su tutte le spiagge e i parchi pubblici del territorio, consentendo l’uso di sigarette esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate.

La delibera prevede che la nuova area fumatori sia dotata delle relative attrezzature necessarie per arginare l’inquinamento da mozziconi.

foto di repertorio 

 

