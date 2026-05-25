Agropoli, barriere architettoniche e assenza di P.E.B.A., l’intervento dell’attivista Christian Durso 

Mancata adozione del P.E.B.A. e lampioni al centro dei marciapiedi sono solo alcune delle criticità individuate ad Agropoli sollevate da Christian Durso, attivista per i diritti delle persone con disabilità.
La sua segnalazione ha spinto anche il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di intervenire sollecitando il comune a risolvere le criticità emerse.
Christian è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
Ascolta
christian durso
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.