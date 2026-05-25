Agropoli, barriere architettoniche e assenza di P.E.B.A., l’intervento dell’attivista Christian Durso 

25/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Mancata adozione del P.E.B.A. e lampioni al centro dei marciapiedi sono solo alcune delle criticità individuate ad Agropoli sollevate da Christian Durso, attivista per i diritti delle persone con disabilità.

La sua segnalazione ha spinto anche il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di intervenire sollecitando il comune a risolvere le criticità emerse.

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Christian è intervenuto in diretta a Radio Alfa. 

Ascolta
christian durso
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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