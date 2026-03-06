Agropoli, accordo con la Soprintendenza per il deposito di 65 reperti

Il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e il funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Simona Di Gregorio, hanno sottoscritto l’accordo che ufficializza il deposito dei reperti archeologici di proprietà statale presso il Museo Archeologico di Agropoli.
L’intesa ha come scopo principale la conservazione e la tutela di 65 reperti, attualmente custoditi presso il Palazzo Civico delle Arti, garantendone integrità e sicurezza. Il deposito avrà una durata iniziale di 10 anni, rinnovabile.
La collaborazione si estende anche alla gestione di progetti di promozione delle attività culturali realizzati col supporto del Comitato tecnico scientifico, coordinato da Fabio Astone, e del consigliere delegato alla Cultura, Franco Crispino.
A Radio Alfa sul tema è intervenuto il sindaco Roberto Mutalipassi.
