Agropoli, 500 mila euro per la rimozione della posidonia spiaggiata

28/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Potrà proseguire l’azione del comune di Agropoli per rimuovere e smaltire la posidonia spiaggiata, l’alga che attesta la salubrità dell’ambiente marino ma che rappresenta un danno per le spiagge, certamente meno appetibili a causa della sua presenza.

Il comune potrà contare su risorse per 500 mila euro di fondi regionali, concessi all’ente in risposta ad una esplicita richiesta presentata a maggio scorso. Si tratta di un nuovo finanziamento di pari entità di quello già ottenuto dallo stesso ente nel 2021. Sarà utilizzato per le procedure di pulizia dalla posidonia spiaggiata degli arenili che prevedono, come avvenuto negli ultimi anni, la vagliatura e quindi il riaffondamento a mare. La novità di questo nuovo stanziamento è che con tali fondi l’Amministrazione comunale intende eliminare anche lo storico accumulo, quasi ventennale, presente sulla spiaggia della marina presso il porto. 

Il Comune di Agropoli, grazie alla Legge Salvamare, già dal 2022 è stato tra i primi comuni italiani a rimuovere e riaffondare a mare la posidonia, dopo aver effettuato una serie di operazioni propedeutiche quali la vagliatura meccanica che consente la rimozione della sabbia, la pulizia dai rifiuti presenti, quindi il trasporto in mare. La reimmissione avviene in un’area specifica del fondale, per evitare il ritorno a riva. 

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

