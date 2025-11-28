Agropoli, 500 mila euro per la rimozione della posidonia spiaggiata

Potrà proseguire l’azione del comune di Agropoli per rimuovere e smaltire la posidonia spiaggiata, l’alga che attesta la salubrità dell’ambiente marino ma che rappresenta un danno per le spiagge, certamente meno appetibili a causa della sua presenza.
Il comune potrà contare su risorse per 500 mila euro di fondi regionali, concessi all’ente in risposta ad una esplicita richiesta presentata a maggio scorso. Si tratta di un nuovo finanziamento di pari entità di quello già ottenuto dallo stesso ente nel 2021. Sarà utilizzato per le procedure di pulizia dalla posidonia spiaggiata degli arenili che prevedono, come avvenuto negli ultimi anni, la vagliatura e quindi il riaffondamento a mare. La novità di questo nuovo stanziamento è che con tali fondi l’Amministrazione comunale intende eliminare anche lo storico accumulo, quasi ventennale, presente sulla spiaggia della marina presso il porto.
Il Comune di Agropoli, grazie alla Legge Salvamare, già dal 2022 è stato tra i primi comuni italiani a rimuovere e riaffondare a mare la posidonia, dopo aver effettuato una serie di operazioni propedeutiche quali la vagliatura meccanica che consente la rimozione della sabbia, la pulizia dai rifiuti presenti, quindi il trasporto in mare. La reimmissione avviene in un’area specifica del fondale, per evitare il ritorno a riva.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.