Agriturismi meta privilegiata a Pasqua e Pasquetta, il punto con Fabio Marra responsabile Agriturismi di Condiretti Salerno

Nonostante i conflitti nel mondo e i rincari del carburante e dei prezzi in generale il flusso turistico per le vacanze di Pasqua sembra reggere. I cali ci sono ma non sono ancora gravi. Ma soprattutto l’Italia, secondo gli operatori turistici, è percepita come una meta sicura e quindi meta buona in questi tempi difficili.
Secondo alcune stime in Campania sono arrivati 600mila visitatori. Molti hanno scelto il soggiorno rurale negli agriturismi, gettonatissimi come sempre in occasione della Pasquetta.
Per fare il punto su questo settore dell’accoglienza turistica, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta Fabio Marra, responsabile di questo settore per Coldiretti Salerno.
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Fabio Marra agriturismi a pasquetta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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