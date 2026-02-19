Agricoltura, scoperta truffa per ottenere finanziamenti UE

La Procura europea e i carabinieri dei Reparti per la Tutela agroalimentare di Salerno e Messina hanno smantellato un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di contributi dell’Ue in agricoltura.
Ventidue indagati e sei misure cautelari a carico di altrettanti imprenditori agricoli, in particolare siciliani.
E’ stato anche disposto un sequestro preventivo di beni per 361.000 euro, parziale profitto dei reati di autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla truffa, aggravata in agricoltura, commessi dal 2018 al 2022. Le indagini hanno consentito di fare luce su un’anomala ‘migrazione’ di numerosi fascicoli aziendali dai Centri di Assistenza agricola siciliani ad altri Centri di assistenza agricola in provincia di Salerno e Latina, verosimilmente con l’intento di eludere le attivita’ di controllo da parte delle autorita’ competenti. Le analisi hanno consentito agli inquirenti di scoprire il percepimento di ingenti aiuti comunitari riservati al comparto agricolo, attraverso la costituzione di aziende fittizie, l’acquisizione fraudolenta di titoli Pac Agea dalla Riserva nazionale; l’inserimento fraudolento nelle consistenze aziendali di terreni mai concessi o falsamente dichiarati come usucapiti. I proventi venivano successivamente trasferiti da un conto societario all’altro e reinvestiti, anche attraverso la partecipazione ad aste pubbliche al fine di occultarne la provenienza illecita.
