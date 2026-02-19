Agricoltura, scoperta truffa per ottenere finanziamenti UE

19/02/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

La Procura europea e i carabinieri dei Reparti per la Tutela agroalimentare di Salerno e Messina hanno smantellato un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di contributi dell’Ue in agricoltura.

Ventidue indagati e sei misure cautelari a carico di altrettanti imprenditori agricoli, in particolare siciliani.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

E’ stato anche disposto un sequestro preventivo di beni per 361.000 euro, parziale profitto dei reati di autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla truffa, aggravata in agricoltura, commessi dal 2018 al 2022. Le indagini hanno consentito di fare luce su un’anomala ‘migrazione’ di numerosi fascicoli aziendali dai Centri di Assistenza agricola siciliani ad altri Centri di assistenza agricola in provincia di Salerno e Latina, verosimilmente con l’intento di eludere le attivita’ di controllo da parte delle autorita’ competenti. Le analisi hanno consentito agli inquirenti di scoprire il percepimento di ingenti aiuti comunitari riservati al comparto agricolo, attraverso la costituzione di aziende fittizie, l’acquisizione fraudolenta di titoli Pac Agea dalla Riserva nazionale; l’inserimento fraudolento nelle consistenze aziendali di terreni mai concessi o falsamente dichiarati come usucapiti. I proventi venivano successivamente trasferiti da un conto societario all’altro e reinvestiti, anche attraverso la partecipazione ad aste pubbliche al fine di occultarne la provenienza illecita.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Lascia un Commento