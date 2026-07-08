Agricoltura, con i Fondi Sviluppo Rurale 2023-2027 la Campania rilancia il settore. Ne parliamo in diretta con l’Assessore Serluca

Agricoltura, con i Fondi Sviluppo Rurale 2023-2027 la Campania rilancia il settore.
Con la rimodulazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, per un valore complessivo di oltre 65 milioni di euro, la Regione Campania potrà rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del settore agricolo con particolare attenzione alle aree interne. In particolare, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 45 milioni di euro, la Regione garantisce, anche per il 2027, la continuità del sostegno al reddito alle circa 20mila aziende agricole che operano in aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e che sostengono maggiori costi di produzione. Sono stati destinati altri 28 milioni di euro al benessere animale, in vista dell’apertura di un bando nel 2027. Inoltre l’Assessorato all’Agricoltura guidato da Maria Carmela Serluca, ha allocato oltre 14 milioni di euro per la messa in sicurezza degli impegni già assunti, tra cui quelli relativi all’agricoltura biologica che in Campania è quintuplicata nel periodo 2014-23. Sono inoltre confermate le risorse destinate agli investimenti di ammodernamento e competitività delle aziende agricole.
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Serluca su agricoltura
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